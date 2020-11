Länderchefs einigen sich auf Corona-Regeln für Weihnachten Stand: 24.11.2020 09:49 Uhr Vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch haben sich die Ministerpräsidenten auf eine gemeinsame Linie bei den Corona-Regeln geeinigt. Für Weihnachten und Silvester ist eine Ausnahmeregelung geplant.

Laut dem Beschlussentwurf der Länder sollen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar bis zu zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten zusammen feiern dürfen. Nicht mitgezählt werden dabei Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren. Gleichzeitig rufen die Ministerpräsidenten dazu auf, vor den Weihnachtsfeiertagen in eine möglichst mehrtägige häusliche Selbstquarantäne zu gehen. So soll die Gefahr von Corona-Infektionen im Umfeld der Feierlichkeiten so gering wie möglich gehalten werden. "Weihnachten ist das Fest der Familie und es sollte möglich sein, dass wir Familienfeiern möglich machen, in weiterem Rahmen als das derzeit der Fall ist", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Kein generelles Feuerwerksverbot an Silvester geplant

Auch in puncto Silvesterfeuerwerk haben sich die Länderchefs in ihrer mehrstündigen Videokonferenz auf eine gemeinsame Linie verständigt. Sie wollen das Zünden von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Plätzen untersagen, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. Grundsätzlich wird empfohlen, zum Jahreswechsel auf das Böllern zu verzichten - ein grundsätzliches Verkaufsverbot soll es aber nicht geben.

Ausweitung der Maskenpflicht ab Klasse 7

In den Schulen soll nach dem Willen der Ministerpräsidenten die Maskenpflicht erweitert werden. Sie soll zukünftig in Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen ab der siebten Klasse auch im Unterricht gelten. In Infektionshotspots sind laut der Vorlage zudem in älteren Jahrgängen weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung wie beispielsweise Hybridunterricht vorgesehen.

Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden

Hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen sind - mit Ausnahme der Weihnachtszeit - vom 1. Dezember bis zum 17. Januar schärfere Regeln geplant. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen demnach auf zwei Haushalte, "jedoch in jedem Falle auf maximal fünf Personen beschränkt" werden. Kinder bis 14 Jahre sind hierbei wieder ausgenommen. Außerdem soll die Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen bis zum 20. Dezember verlängert werden.

Weil: "Verlässliche Regeln bis in den Januar hinein"

"Wir haben uns vorgenommen, dass wir am Mittwoch verlässliche Regeln im Dezember, über Weihnachten und Neujahr bis in den Januar hinein vereinbaren wollen", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem NDR in Niedersachsen. Das sei wichtig, damit die Menschen planen könnten, wie sie Weihnachten und den Jahreswechsel miteinander begehen können.

Ziel ist ein Inzidenzwert von deutlich unter 50

Wichtig sei es nach wie vor, die Infektionslage im Blick zu behalten, sagte Weil. Ziel sei es, die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder deutlich unter 50 zu bekommen. "Je besser wir das im Dezember schaffen, desto ruhiger und sorgenfreier können wir dann auch Weihnachten miteinander feiern", so Weil im Interview mit dem NDR weiter. Deshalb sei es richtig zu überlegen, wo zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden könnten "ohne ganz große Schäden anzurichten".

FDP und Grüne fordern mehr parlamentarische Beteiligung

Unterdessen haben FDP und Grüne angemahnt, vor einer möglichen neuen Corona-Verordnung für Niedersachsen im Landtag darüber zu beraten. Mit Blick auf die Bund-Länder-Runde am Mittwoch forderten die beiden Fraktionen eine Beschlussfassung auf einer Plenarsitzung. In einem Schreiben an Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) sowie die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU vom Montag heißt es: "Wir halten weiterhin eine stärkere parlamentarische Einbindung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie für dringend notwendig." Zuvor soll demnach der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zu einer Beratung über den Verordnungsentwurf zusammenkommen.

