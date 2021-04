Stand: 09.04.2021 08:16 Uhr Ladesäulen für E-Autos: Hannover und Wolfsburg unter Top Ten

In Niedersachsen hat sich die Zahl der Ladestellen für Elektroautos im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Wie aus Daten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hervorgeht, sind die Stationen vor allem in Wolfsburg und Hannover weit verbreitet. Ende 2019 hatte es noch rund 1.900 Ladepunkte im Land gegeben, im Februar 2021 waren es bereits knapp 3.800. In Wolfsburg hat Volkswagen die Zahl der E-Tankstellen von 28 auf 467 erhöht. Wolfsburg liegt damit bundesweit auf dem fünften Platz. Hannover erreicht mit 278 Ladepunkten den achten Platz des bundesweiten Städterankings.

