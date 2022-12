Stand: 14.12.2022 18:02 Uhr Lachendorf: 79-Jähriger gesteht Tötung seiner Ehefrau

Per Telefon hat ein 79 Jahre alter Mann aus Lachendorf (Landkreis Celle) bei der Polizei gestanden, seine Ehefrau getötet zu haben. Er gab an, die 78-Jährige am Montag erstickt zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zu seinen Motiven gab es zunächst keine Angaben. Der Mann wurde bereits am Montagmittag vorläufig festgenommen. Im Laufe des Mittwochs wurde gegen den Mann Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt gegen ihn.

