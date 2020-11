Stand: 03.11.2020 15:25 Uhr Laatzen: Radfahrer attackiert 39-Jährigen mit Schlagstock

In Laatzen (Region Hannover) hat ein 39 Jahre alter Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Schlagstock auf einen gleichaltrigen Mann eingeprügelt. Wie die Polizei meldete, nahmen Beamte kurz nach der Tat einen Verdächtigen fest und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen hatten die Ermittler zu dem Wohnsitz des mutmaßlichen Täters geführt. Das Opfer kam mit Verletzungen in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatten sich die Männer am Montag gegen 16.45 Uhr auf einem Gehweg gestritten. Kurz zuvor war der spätere Angreifer mit seinem Fahrrad von hinten kommend nur sehr knapp an dem 39 Jahre alten Geschädigten und dessen Lebensgefährtin vorbeigefahren und hatte diese erschreckt. Der Radfahrer fuhr weiter, kehrte wenig später jedoch zurück und attackierte den Fußgänger mit dem Schlagstock, bis dieser verletzt zu Boden ging.

