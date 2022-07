Stand: 31.07.2022 12:53 Uhr Laatzen: Neun Menschen bleiben nachts im Aufzug stecken

Die Feuerwehr in Laatzen (Region Hannover) hat in der Nacht zu Sonntag neun Menschen aus dem Aufzug eines Mehrfamilienhauses befreit. Die Gruppe aus Jugendlichen und Erwachsenen war den Angaben zufolge in der dritten Etage stecken geblieben. Die um kurz nach 1 Uhr alarmierten Einsatzkräfte öffneten die Kabinentür mit einem Spezialwerkzeug. Die befreiten Menschen konnten anschließend eigenständig aussteigen. "Alle mussten nur einen 'großen Schritt' zur dritten Etage machen, da die Kabine leider nicht auf dem Niveau der Etage zum Stehen gekommen war", teilte die Feuerwehr mit. Niemand sei verletzt worden. Warum der Lift stecken blieb, war zunächst nicht bekannt.

