Laatzen: Mann von Bekannten geschlagen und beraubt

Ein Mann ist am frühen Morgen in seiner Wohnung in Laatzen (Region Hannover) von zwei Bekannten geschlagen und beraubt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Das 32-jährige Opfer hatte die Beamten alarmiert und angegeben, dass an der benachbarten Stadtbahnhaltestelle zwei Männer seien, die ihn geschlagen und dann seine Spielekonsole geraubt hätten. Die Polizei konnte einen der beiden Verdächtigen stoppen und kontrollieren - der zweite verschwand. Nach Angaben eines Sprechers war offenbar ein Trinkgelage eskaliert: Sowohl das Opfer als auch der Verdächtige hatten Atemalkoholwerte von 1,79 beziehungsweise 2,22 Promille.

