Stand: 05.08.2021 07:36 Uhr Laatzen: Mann kommt bei Stadtbahnunfall ums Leben

Ein Mann ist am Morgen bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Laatzen (Region Hannover) ums Leben gekommen. Laut Polizei war er trotz Warnlicht über die Gleise gelaufen. Er wurde von einer stadtauswärts fahrenden Bahn erfasst. Die Hildesheimer Straße ist in dem Bereich derzeit gesperrt. Die Verkehrsbetriebe Üstra haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.08.2021 | 07:30 Uhr