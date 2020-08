Stand: 15.08.2020 16:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Laatzen: Mann in Angelteich vermisst

Die Feuerwehr sucht in einem Teich in der Region Hannover mit einem Großaufgebot nach einem vermissten Mann. Der Vermisste war am Morgen mit zwei weiteren Männern baden gegangen und verschwunden. Gegen 8.15 Uhr alarmierten Zeugen die Rettungskräfte zu dem Teich südlich der Bundesstraße 443 in Laatzen. Die Helfer waren mit drei Booten und mehreren Tauchern im Einsatz. Die Chancen, den Mann lebend zu finden, seien gering, hieß es vonseiten der Feuerwehr. "Die Person lebend zu finden, schwindet mit jeder Sekunde", sagte Gerald Senft, Sprecher der Feuerwehr Laatzen.

Laatzen: Feuerwehr sucht Vermissten in Angelteich 15.08.2020 12:45 Uhr Am Sonnabendmorgen ist ein Schwimmer in Hannover vermisst gemeldet worden. Der Mann badete mit zwei anderen Männern in einem Angelteich. Rund 100 Einsatzkräfte sind auf der Suche.







Teich nicht zum Baden freigegeben

Wie die Feuerwehr berichtet, hätten Mitglieder eines Angelvereins am Morgen die beiden aufgeregten Freunde des Vermissten in dem Teich schwimmend angetroffen. Aufgrund einer Sprachbarriere dauerte es einige Zeit, bis klar war, dass der Dritte möglicherweise untergegangen war. "Die Meldung war sehr diffus. Nach Verständigungsschwierigkeiten wurde die Rettungskette in Gang gesetzt", so Feuerwehrsprecher Senft. Er appellierte, nicht in derartige Teiche zu steigen. "Ich kann nur jedem raten, nicht an ungeschützen Stellen, die nicht von der DLRG überwacht werden, baden zu gehen - und schon gar nicht in Angelteichen, die nicht freigegeben sind." Der Teich sei bis zu fünf Meter tief und von Schlingpflanzen durchzogen, so Senft.

Sechsjähriger Junge ertrinkt im Idasee

Am Freitagabend war ein Sechsjähriger im Landkreis Leer ertrunken. Der Junge war unbemerkt im Idasee bei Ostrhauderfehn untergegangen. Die Mutter vermutete ihn in der Umgebung. Taucher bargen den leblosen Körper nach rund eineinhalbstündiger Suche. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ebenfalls am Freitag war ein 26-Jähriger tot aus der Weser geborgen worden. Der junge Mann war am Dienstag beim Baden verschwunden und war seitdem vermisst worden.

