Laatzen: Großeinsatz gegen "völlig unbescholtene Bürger" Stand: 18.11.2020 18:49 Uhr Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch mit einem Großaufgebot an Kräften mindestens vier Wohnungen in der Region Hannover durchsucht, darunter ein Wohnhaus im Laatzener Ortsteil Gleidingen.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurden Datenträger sichergestellt. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft hatten die Behörden zuvor Hinweise auf "erhebliche Straftaten" erhalten. Diese hätten sich aber bislang nicht bestätigt, im Gegenteil. Bei den Beschuldigten handele sich nach bisherigen Erkenntnissen um "völlig unbescholtene Bürger", so der Sprecher.

VIDEO: Region Hannover: Polizei durchsucht mehrere Wohnung (1 Min)

Der Blick richtet sich auf den Hinweisgeber

"Es gibt keinen Hinweis auf Straftaten", betonte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag. Der Sprecher sagte NDR 1 Niedersachsen, es habe von Anfang an Zweifel an den Hinweisen gegeben, allerdings seien die Vorwürfe dermaßen schwerwiegend gewesen, dass die Ermittler sie nicht hätten ignorieren können. Zu den Vorwürfen und den Hintergründen der angeblichen Straftaten wollte sich die Staatsanwaltschaft unter Hinweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht äußern. Möglicherweise werde allerdings der Hinweisgeber wegen falscher Verdächtigungen juristisch belangt.

Weitere Informationen Fall "Maddie": Suche nach vergrabenen Datenträgern Im Fall "Maddie" suchten die Ermittler in einem Kleingarten in der Region unter anderem nach vergrabenen Speichermedien. (17.09.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2020 | 17:00 Uhr