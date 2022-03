Laatzen: Erster Zug mit Geflüchteten soll heute ankommen Stand: 10.03.2022 10:41 Uhr Der Messebahnhof in Laatzen wird das bundesweit erste Drehkreuz für Geflüchtete aus der Ukraine. Nach Angaben der Deutschen Bahn soll der erste Sonderzug voraussichtlich heute Mittag ankommen.

Die Ankunft des Sonderzuges ist laut Deutscher Bahn für 13.30 Uhr geplant. Da der Zug aber möglicherweise noch auf einen Bus in Frankfurt (Oder) warten müsse, könne sich die Ankunft auch verzögern, teilte die Bahn auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen mit. Auch das niedersächsische Innenministerium bestätigte am Vormittag, dass die ersten Züge heute den Messebahnhof Laatzen in der Region Hannover erreichen sollen. Zuvor hatte noch Unklarheit darüber geherrscht, ob die ersten Züge heute oder morgen ankommen.

Außenstelle der Landesaufnahmebehörde nimmt Arbeit auf

Auf dem Messegelände, das direkt an den Bahnhof grenzt, nimmt in Halle 13 von heute an eine extra eingerichtete Außenstelle der Landesaufnahmebehörde ihre Arbeit auf. Geflüchtete können sich dort registrieren lassen und auch unterkommen. Von Laatzen aus soll es aber auch die Möglichkeit geben, in andere Züge oder Busse umzusteigen. Es wird erwartet, dass einige Menschen auch zu Freunden oder Familie anderswo in Deutschland weiterfahren werden.

Täglich mehrere Hundert Geflüchtete aus Ukraine erwartet

Das Drehkreuz wurde in Absprache mit dem Bund eingerichtet. Es gehe vor allem auch darum, die Städte und Regionen im Osten Deutschlands zu entlasten, die keine Aufnahme-Kapazitäten mehr haben, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch auf dem Messegelände. Dort sind bereits seit Dienstagabend Geflüchtete in einer Halle untergebracht. "Es ist unsere zwingende humanitäre Pflicht, den Menschen aus der Ukraine schnell und unkompliziert Schutz zu bieten", sagte der Minister. Pistorius geht davon aus, dass Laatzen nicht das einzige Drehkreuz in Deutschland bleiben wird. Die Region Hannover stellt sich darauf ein, dass täglich mehrere Hundert Menschen den Messebahnhof erreichen werden. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) verwies darauf, dass der Bahnhof bereits in der Flüchtlingskrise 2015/16 als Drehkreuz gedient habe.

Zweite Messehalle wird eingerichtet

Auf dem Messegelände befindet sich seit dem Wochenende eine Zeltstadt mit Platz für knapp 1.200 Geflüchtete. Die ersten 400 Menschen aus der Ukraine sind bereits am Dienstagabend angekommen. In einer zweiten Messehalle wird nun Platz für weitere 1.000 Menschen geschaffen. Von dort aus werden die Geflüchteten dann auf andere Bundesländer und Kommunen in Niedersachsen verteilt. Der Schlüssel richtet sich nach der Größe und Einwohnerzahl.

Messebahnhof Laatzen zentral gelegen mit guter Anbindung

Für den Standort als Drehkreuz sprechen mehrere Punkte: Der Bahnhof Hannover Messe/Laatzen ist zentral in Deutschland gelegen. Zudem verfügt er über eine Anbindung an den Hauptbahnhof Hannover, der ein bedeutendes Drehkreuz für den Bahnverkehr in Deutschland ist. Darüber hinaus liegt der Bahnhof Laatzen direkt am Messegelände, wo bereits eine Halle zur Aufnahme von Geflüchteten bereitsteht und die zweite nun hergerichtet wird.

Keine Auswirkungen auf Hannover Messe

Die für Ende Mai geplante Hannover Messe sowie die für Juni terminierte Messe Interschutz werden nach Angaben eines Sprechers der Deutsche Messe AG auf jeden Fall stattfinden. Dafür würden die Halle 13 sowie die Halle 27 benötigt. In der einen sind bereits Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht, die zweite wird gerade dafür hergerichtet. Es würden aber bereits alternative Möglichkeiten auf dem Gelände geprüft, sollten zu dem Zeitpunkt noch Kapazitäten für Geflüchtete benötigt werden, sagte der Sprecher dem NDR in Niedersachsen.

