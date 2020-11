Stand: 23.11.2020 08:02 Uhr Laatzen: Bundespolizei stellt sieben mutmaßliche Randalierer

Nach einem verdeckten Einsatz am Messebahnhof in Laatzen (Region Hannover) ermittelt die Bundespolizei gegen sieben mutmaßliche Randalierer. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sollen die Jugendlichen und Heranwachsenden an dem Bahnhof in den vergangenen sechs Wochen mehrfach Schäden angerichtet haben. Zuletzt hatten sie nach Angaben eines Sprechers versucht, einen Automaten aufzubrechen. Dabei lösten sie die Brandmeldeanlage aus. Bei den sieben Randalierern soll es sich um 16- bis 19-Jährige handeln, von denen einige bereits in Haft saßen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.11.2020 | 07:30 Uhr