Stand: 14.11.2021 13:26 Uhr Laatzen: Auto fährt gegen Mauer - 21-Jähriger verletzt

Ein Autofahrer ist in Laatzen (Region Hannover) am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Der 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.An dem Wagen entstand den Angaben zufolge durch den Aufprall gegen die Wand an einer Bahnunterführung ein Totalschaden. Auch eine Signalanlage der Verkehrsbetriebe Üstra wurde beschädigt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.11.2021 | 06:30 Uhr