Stand: 14.02.2023 21:21 Uhr Laatzen: 85-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall auf B443

Ein Lastwagen hat am Dienstagnachmittag einen 85 Jahre alten Fahrradfahrer auf der B443 erfasst und tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei scherte der 85-Jährige mit seinem Fahrrad aus unbekannten Gründen nach links aus, wo der Lkw in die gleiche Richtung unterwegs war. Der 62-jährige Lkw-Fahrer versuchte vergeblich auszuweichen. In der Folge geriet der Radfahrer zwischen den Lkw und dessen Anhänger. Mit einem Rettungswagen kam der Mann in ein Krankenhaus, wo er an seinen schweren Verletzungen starb. Während der Rettungsarbeiten war die B443 kurzfristig gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

