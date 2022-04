Stand: 11.04.2022 19:37 Uhr Laatzen: 85-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ein Transporter hat am Montag eine 85 Jahre alte Frau in Laatzen (Region Hannover) angefahren. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Transporter gegen 10.45 Uhr auf dem Gehweg geparkt. Der 51 Jahre alte Fahrer setzte das Fahrzeug nach der Auslieferung zurück und erfasste die Seniorin. Sie geriet unter das Fahrzeug und wurde mitgeschleift. Sie kam in ein Krankenhaus.

