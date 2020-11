Stand: 08.11.2020 10:15 Uhr LKR im Bundestag: Politische Position formuliert

Die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) haben am Sonnabend auf ihrem Parteitag in Hannover eine Erklärung zur ihrer politischen Positionierung verabschiedet. Darin heißt es, liberal-konservative Politik bedeute, dass die Bürger vor staatlichen Übergriffen, staatlicher Bevormundung und unverhältnismäßiger staatlicher Kontrolle geschützt werden. Man wolle den gläsernen Staat, aber nicht den gläsernen Bürger. Die Partei, die auf die Spaltung der AfD im Sommer 2015 zurückgeht, beklagt eine zu hohe Steuer- und Abgabenlast sowie Defizite im Bildungswesen und bei der Digitalisierung. Mit den ehemaligen AfD-Mitgliedern Mario Mieruch und Uwe Kamann stellen die Liberal-Konservativen Reformer jetzt zwei Abgeordnete im Bundestag. Mieruch trat erst am Sonnabend in die Partei ein.

