Stand: 22.02.2023 12:40 Uhr LKA unterschreibt Charta der Vielfalt: "Stehen für Diversität"

Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen hat die Selbstverpflichtung "Charta der Vielfalt" unterzeichnet. Damit will die Behörde ihre Wertschätzung gegenüber allen Mitarbeitenden zum Ausdruck bringen, unabhängig von Nationalität, Behinderung oder sexueller Orientierung. "Als Polizei stehen wir für Diversität", sagte LKA-Präsident Friedo de Vries. Die Initiative sei von Mitarbeitenden gekommen, die sich am landesweiten Programm "Polizeischutz für die Demokratie" beteiligen. Insbesondere die Vielfalt der Mitarbeitenden lasse das LKA die täglichen polizeilichen Herausforderungen bewältigen, so de Vries. "Dazu gehört auch, entschlossen gegen Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit vorzugehen." Bei der Charta der Vielfalt handelt es sich um eine Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Sie wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration unterstützt.

