LKA registriert starken Anstieg bei Katalysator-Diebstählen Stand: 19.11.2020 14:00 Uhr Auf der Jagd nach Edelmetall: Katalysatoren sind in Niedersachsen nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) zuletzt häufiger aus Autos ausgebaut und gestohlen worden.

Bislang gebe es in diesem Jahr landesweit eine mittlere dreistellige Zahl von Katalysator-Diebstählen, teilte das LKA in Hannover am Donnerstag mit. Im Vergleich zu den Jahren 2016 bis 2019 sei damit ein starker Anstieg festzustellen. Der bislang entstandene Schaden belaufe sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Höhere Preise für Edelmetall - auch für Platin

Die Diebstähle könnten laut LKA mit einem Preisanstieg bei Edelmetallen zusammenhängen. In Katalysatoren wird unter anderem Platin verbaut. Je mehr Platin verbaut ist, desto besser funktioniert laut ADAC die Abgasreinigung. Auch beim Automobilclub seien Hinweise auf einen Anstieg der Fallzahlen bekannt, sagte eine Sprecherin. Einer deutschlandweiten Auswertung der Pannenhilfe zufolge waren bis September 239 Katalysatoren entwendet worden. Damit liege die Zahl in den ersten neun Monaten dieses Jahres bereits höher als in den Vorjahren. Der Verband schätzt, dass die Dunkelziffer der tatsächlich gestohlenen Geräte noch weit höher liegt.

Polizei Hannover: "Deutliche Erhöhung"

Die Polizeidirektion Hannover teilte mit, dass es auch in ihrem Einsatzgebiet zuletzt eine "deutliche Erhöhung" der Fallzahlen gab. Auch in Hildesheim und Celle steigen die Zahlen nach NDR Informationen. Katalysatoren werden seit Beginn der 1990er-Jahre in Autos verbaut und dienen der Abgasreinigung. Unter anderem wandeln sie Kohlenmonoxid in Kohlendioxid um.

