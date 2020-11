Stand: 19.11.2020 08:32 Uhr LKA registriert starken Anstieg bei Katalysator-Diebstählen

In Niedersachsen werden immer häufiger Katalysatoren aus Autos ausgebaut und gestohlen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) gibt es in diesem Jahr bislang eine mittlere dreistellige Zahl dieser Diebstähle. Im Vergleich zu den Jahren 2016 bis 2019 sei damit ein starker Anstieg festzustellen. Der bislang entstandene Schaden belaufe sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Die Diebstähle könnten laut LKA mit einem Preisanstieg bei Edelmetallen zusammenhängen. In Katalysatoren wird unter anderem Platin verbaut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.11.2020 | 06:00 Uhr