LKA-Affäre: Papier stammt vom Verfassungsschutz von Stefan Schölermann, Angelika Henkel, Carsten Wagner und Philipp Eckstein

Niedersachsens Innenministerium hat den NDR Bericht über das Verschwinden einer geheimen Akte aus dem Landeskriminalamt (LKA) bestätigt. Auf NDR Anfrage nennt das Ministerium "Ross und Reiter". Das verschwundene Papier aus dem LKA hat demnach die Bezeichnung "BfV aktuell" und wird als wöchentliche Informationsschrift vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) herausgegeben.

Erneut Akten aus LKA in Hannover verschwunden? Hallo Niedersachsen - 01.08.2019 19:30 Uhr Nach NDR Recherchen ist im LKA Niedersachsen eine möglicherweise brisante Akte seit Monaten verschwunden. Gerade erst hatte der Diebstahl geheimer Unterlagen für Aufsehen gesorgt.







Dokument mit dritthöchster Sicherheitsstufe

Was harmlos klingt, hat aber offenbar sicherheitspolitische Relevanz. Denn das Dokument ist nach Mitteilung des Innenministeriums als "VS-Vertraulich" eingestuft. Das ist die dritthöchste Sicherheitsstufe, die in der amtlichen "Verschlusssachenanordnung" des Landes Niedersachsen vorgesehen ist. Das bedeutet, dass die Erfassung und Weitergabe des Dokuments an feste Regeln gebunden sind und nachvollziehbar dokumentiert werden müssen.

Seit August 2018 verschwunden

Umso erstaunlicher ist offenbar das Verschwinden. Das Dokument sei am 3. August vergangenen Jahres gegen persönliche Unterschrift an einen Mitarbeiter ausgehändigt worden, teilt das Ministerium mit. Seitdem ist der Verbleib ungeklärt. Aufgefallen sei das Ganze erst, nachdem Mitte Juli eine Inventur des vertraulichen LKA-Aktenbestandes in Auftrag gegeben worden sei. Anlass war der Diebstahl von Akten und Diensthandy aus dem Auto eines LKA-Beamten und die anschließende Debatte im Innenausschuss des Landtages.

Disziplinarverfahren gegen drei LKA-Mitarbeiter

Das Landeskriminalamt habe intern bereits Konsequenzen gezogen. Gegen drei Mitarbeiter seien Disziplinarverfahren eingeleitet worden, einer dieser Mitarbeiter wurde mit einer anderen Aufgabe betraut, teilt das Innenministerium auf Anfrage mit. Zugleich würden alle aktuellen Regelungen zum Thema "Umgang mit vertraulichen Akten" auf den Prüfstand gestellt.

Sondersitzung im Innenausschuss geplant

Innenminister Boris Pistorius (SPD) habe sich über diese Vorgänge persönlich informieren lassen. Das Ganze wird auch ein parlamentarisches Nachspiel haben: In der kommenden Woche werden sich Minister und LKA den Fragen des Landtagsinnenausschusses stellen müssen. FDP und Grüne fordern nach dem neuerlichen Datenleck schon jetzt gründliche Aufklärung. Die Grünen-Abgeordnete Julia Hamburg kritisierte außerdem, dass sie erst durch die Presse von dem Vorgang erfahren habe.

