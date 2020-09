Stand: 23.09.2020 07:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kurzschluss sorgt für Zugausfälle in Hannover

Ein Kurzschluss im Hauptbahnhof Hannover hat am Dienstagabend Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Bahn waren zwischenzeitlich zwei Gleise gesperrt. Es kam vor allem im S-Bahn-Verkehr zu Zugausfällen. Der Kurzschluss habe Lichtbögen und einen Kabelbrand verursacht, so ein Sprecher der Feuerwehr. Explosionsartige Geräusche seien bis in die Innenstadt wahrnehmbar gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.09.2020 | 06:30 Uhr