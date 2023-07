Stand: 18.07.2023 18:26 Uhr Kurpark Bad Pyrmont öffnet Meile mit Cartoons von Uli Stein

Der Kurpark in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) präsentiert auf einer Flaniermeile 50 Cartoons des beliebten Illustrators Uli Stein. Mit seiner "frechen Maus" eroberte der Künstler aus Hannover die Herzen von Millionen Menschen. Vor allem die Zeichenfigur machte ihn zu einem der bekanntesten deutschen Cartoon-Zeichner. Vor knapp zwei Jahren starb Stein. Nun ehrt ihn Bad Pyrmont mit einer ganz besonderen Ausstellung. Seine Werke sind im gesamten Kurpark unter freiem Himmel zu sehen - und thematisch geordnet: Am Teehaus geht es in den Cartoons um das Thema Essen, am Malerblick um die Natur und an der heilenden Trampelquelle werden Ärzte auf die Schippe genommen. Die Besucher können unterwegs auch ein Rätsel lösen. Die Ausstellung geht noch bis Oktober.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.07.2023 | 15:00 Uhr