Stand: 13.10.2021 08:52 Uhr Kupferdiebe schlagen vermehrt in Celle zu

In Celle haben es Kriminelle in den vergangenen Wochen verstärkt auf Kupfer abgesehen. Die Polizei berichtet von einem spürbaren Anstieg von Kupferrohrdiebstählen im Stadtgebiet. Auch Erd- und Stromkabel seien von Unbekannt abgebaut und mitgenommen worden. Die bislang unbekannten Diebe schlugen hauptsächlich an den Wochenenden im Innenstadtbereich zu. Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Schaden in fünfstelliger Höhe aus. Da das Abmontieren der Rohre und Kabel aufwendig gewesen sein muss, sucht die Polizei nun Zeugen. Sie können sich unter den Telefonnummern (05141) 27 72 15 oder 27 74 92 melden.

Weitere Informationen Sehnde: Diebe stehlen Kupferkabel aus Straßenbahn-Museum Laut Polizei gelang es den unbekannten Tätern, insgesamt eine Tonne Kabel abzumontieren und abzutransportieren. (02.09.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.10.2021 | 06:30 Uhr