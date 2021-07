Stand: 05.07.2021 20:55 Uhr Kundenkonten geplündert? Bankmitarbeiterin vor Gericht

Weil sie die Konten von drei Kundinnen in Lehrte geplündert haben soll, muss sich eine frühere Bank-Mitarbeiterin seit Montag vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Die 62-Jährige soll die Unterschriften der Kontoinhaberinnen gefälscht und ausgezahlten Geldbeträge für sich behalten haben. Die Staatsanwaltschaft geht von mehr als 50 Fällen aus. Dabei habe die Frau ein langjähriges Vertrauensverhältnis zu drei ihrer Kundinnen ausgenutzt, so die Anklage. Auf diese Weise soll sie sich fast 300.000 Euro ergaunert haben. Die Vorfälle ereigneten sich in Filialen in den Ortsteilen Immensen und Arpke. Zum Prozessauftakt räumte die Angeklagte die Vorwürfe ein. Das Urteil soll in der kommenden Woche gesprochen werden.

