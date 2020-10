Stand: 09.10.2020 08:59 Uhr Kultusminister wendet sich an Schüler: "Zieht euch warm an"

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat sich in einem Brief an die Schüler im Land gewandt. Darin bedankt er sich für die Einhaltung der Corona-Regeln und bereitet die Schüler darauf vor, dass es nach den Herbstferien mitunter kühl im Klassenzimmer werden könnte. Denn ein regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume werde in der kälteren Jahreszeit zur Normalität gehören, um die Ansteckungsgefahr mit Corona gering zu halten. "Seid also bitte darauf vorbereitet, dass es zwischendurch etwas kühler wird und zieht euch warm genug an bzw. habt eine Jacke oder einen Pullover zum Überziehen dabei", heißt es in dem Schreiben.

