Stand: 12.12.2019 11:15 Uhr

Kulturhauptstadt-Rennen: Wer schafft es ins Finale?

Für Hannover und Hildesheim wird es heute Mittag spannend. Alle Blicke sind dann nach Berlin gerichtet. Dort wird die Jury der Kulturstiftung der Länder ab 13.30 Uhr verkünden, welche der insgesamt acht deutschen Bewerberstädte es auf die sogenannte Shortlist geschafft haben. Neben der niedersächsischen Landeshauptstadt und der Domstadt Hildesheim haben sich Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Gera, Magdeburg und Zittau beworben. Wie viele Kandidaten es auf die Liste schaffen, ist nicht klar definiert. "In der Vergangenheit waren es meist drei oder vier", sagte der Sprecher der Kultusministerkonferenz NDR.de am Donnerstag. Eine konkrete Zahl sei allerdings nicht festgelegt.

Kulturhauptstadt: Kritik an Hannovers Bewerbung Hallo Niedersachsen - 01.10.2019 19:30 Uhr Jedes Jahr ernennt die Europäische Union zwei Städte zur Kulturhauptstadt Europas. Für das Jahr 2025 hat sich Hannover für den Titel beworben - und erntet dafür Hohn und Spott.







1 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Landesregierung gibt sich neutral

Die Entscheidung wird in Niedersachsen aufmerksam verfolgt. In Hannover gibt es einen Livestream der Verkündung im Neuen Rathaus. Hildesheim lädt anlässlich der Entscheidung zu einem Public Viewing auf dem Marktplatz. Falls es Hildesheim oder Hannover auf die Shortlist schaffen, winken zunächst 500.000 Euro vom Land. "Sollte eine der beiden Städte sich erfolgreich um den Titel Kulturhauptstadt 2025 bewerben, wird das Land Niedersachsen die erfolgreiche Stadt mit bis zu 25 Millionen Euro unterstützen", sagte Kulturminister Björn Thümler (CDU). Das Land drücke beiden Städten die Daumen, hieß es am Mittwoch aus dem Ministerium. Prominente Unterstützung haben beide Städte erhalten. Star-Pianist Igor Levit ist Botschafter Hannovers. Sänger und Grammy-Preisträger Thomas Quasthoff wirbt für Hildesheim.

Entscheidung im Herbst 2020

Eine endgültige Entscheidung, welche deutsche Stadt sich 2025 mit dem Titel europäische Kulturhauptstadt schmücken darf, fällt erst im Herbst nächsten Jahres. Die Empfehlung der Jury muss dann von Bund und Ländern in eine formelle Ernennung umgewandelt werden. Die zweite Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien. Letztmals war mit Essen 2010 eine deutsche Stadt europäische Kulturhauptstadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.12.2019 | 12:00 Uhr