Stand: 20.10.2020 08:13 Uhr Kulturhauptstadt: Jury besucht Hildesheim heute virtuell

Die Stadt Hildesheim präsentiert sich heute der Jury als Bewerberin um den Titel der europäischen Kulturhauptstadt 2025. Der Jury-Besuch findet wegen der Corona-Krise allerdings nur virtuell statt, kündigte ein Sprecher an. Welche Stadt am Ende gewinnt, geben die Juroren in der kommenden Woche bekannt. Neben Hildesheim haben sich auch Hannover, Nürnberg, Magdeburg und Chemnitz um den Titel beworben. Die zweite Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien.

Weitere Informationen Kulturhauptstadt-Bewerbung: Von Rüben und Rosen Hildesheim hat nach Hannover sein zweites Bid Book für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt präsentiert. Darin stehen Provinzielles und Traditionelles im Fokus. (21.09.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.10.2020 | 07:30 Uhr