Stand: 01.10.2019 12:26 Uhr

Kulturhauptstadt: Hannover und Hildesheim im Rennen

Jetzt ist es offiziell: Hannover und Hildesheim kandidieren für die Wahl der "Kulturhauptstadt Europas 2025". Die Bewerbungsfrist ist in der Nacht zu Dienstag abgelaufen. Insgesamt gibt es acht Bewerber für den Titel, der seit 1985 jeweils für ein Jahr von der Europäischen Union verliehen wird. Jedes Jahr tragen ihn zwei Städte aus zuvor ausgewählten Ländern - im Jahr 2025 sind das Deutschland und Slowenien. Am Dienstag haben sich die Städte in Berlin in dreiminütigen Vorträgen präsentiert.

Videos 03:12 Hallo Niedersachsen Kulturhauptstadt 2025: Wer darf sich bewerben? Hallo Niedersachsen Acht Städte wollen 2025 Kulturhauptstadt werden, darunter zwei aus Niedersachsen: Hannover und Hildesheim. Wie kommt die Bewerbung von Hildesheim an? Live von der Abstimmung. Video (03:12 min)

Hannover nimmt Europa in den Fokus

Das Motto der Stadt Hannover ist "HIER JETZT ALLE für Europa!" Die Stadt kündigte an, eine Agora, also ein Kunst- und Debattierforum nach antikem Vorbild zu schaffen. Die Stadt warb außerdem mit ihrer engen geschichtlichen Verbindung zu Großbritannien und kündigte gemeinsame Projekte mit den englischen Bewerberstätten an, die aus dem Kulturhauptstadtverfahren 2023 ausgeschieden sind. Außerdem setzt Hannover auf die Themen grüne Stadt und Musik als universelle Sprache. Ihr Botschafter ist der in Hannover aufgewachsene Pianist Igor Levit.

Hildesheim: "Beets, Roses and the meaning of life"

Hildesheim wirbt mit der St. Michaeliskirche und dem Dom, die samt ihrer Kunstschätze beide zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Die Stadt will auch ihr landwirtschaftlich geprägtes Umfeld in den Fokus stellen und ein "Gegenmodell des Provinziellen" konzipieren. Entsprechend ist das Motto der Stadt "Beets, Roses and the meaning of life" (Rüben, Rosen und der Sinn des Lebens). Dabei stehen die Rüben sinnbildlich für Landwirtschaft und Bodenständigkeit, die Rosen für Schönheit und Lebenswillen.

Kulturhauptstadt 2025: Die Themen der Mitbewerber

Chemnitz stellt sich als Stadt der "Aufbrüche und Umbrüche" vor

Dresden will Kultur als Möglichkeit präsentieren, "Unterschiede im Austausch tolerant zu leben"

Gera sucht zwischen "Uranbergbau und Renaturierung sowie Provinz-Klischees und Großstadt" nach einer ostdeutschen Identität

Magdeburg wählt in Anspielung auf den Naturwissenschaftler Otto von Guericke das Motto "Raus aus der Leere"

Nürnberg will als "Ort der Täter" Konsequenzen aus dem Nationalsozialismus für das 21. Jahrhundert ziehen

Zittau mit seiner Lage im Dreiländereck mit Polen und Tschechien will "konstruktive Gegenentwürfe zu Spaltungstendenzen entwickeln"

Kandidaten für zweite Runde stehen am 12. Dezember fest

Jenen sieben Städten, die nicht Kulturhauptstadt werden, wünschte der Generalsekretär der Kulturstiftung, Markus Hilgert, dass ihre Projekte trotzdem weiter wirken. Das Bewerbungsverfahren für den Titel läuft in mehreren Stufen. Am 12. Dezember wird bekannt gegeben, welche Städte in der zweiten Runde dabei sind. Im Herbst 2020 empfiehlt dann eine Jury eine Stadt für die Ernennung zur deutschen Kulturhauptstadt Europas. Bereits dreimal stellte Deutschland eine Europäische Kulturhauptstadt: 1988 West-Berlin, 1999 Weimar und 2010 Essen für das Ruhrgebiet. Die Europäische Union will mit dem Wettbewerb den gemeinsamen Kulturraum und nachhaltige Entwicklungen in den Bewerberstädten fördern. In diesem Jahr tragen das italienische Matera und das bulgarische Plowdiw den Titel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.10.2019 | 11:00 Uhr