"Nicht nur Kulturinteressierte ansprechen"

Die letzte Kulturhauptstadt Europas auf deutschem Boden war Essen im Jahr 2010 - und damit das gesamte Ruhrgebiet. Jürgen Fischer hat das Bewerbungsbüro "Essen für das Ruhrgebiet" geleitet, war anschließend Programmdirektor der RUHR.2010 und hat danach beim Regionalverband Ruhr als Referatsleiter Kultur bis Ende Mitte 2018 das Erbe der Kulturhauptstadt weitergeführt. Erst vor Kurzem war er in Hildesheim und hat dort von seinen Erfahrungen erzählt. NDR.de hat mit ihm über die Bewerbung der zwei niedersächsischen Vertreter Hannover und Hildesheim als Europas Kulturhauptstadt 2025 gesprochen.

Herr Fischer, was ist im Ruhrgebiet geblieben, neun Jahre nach der Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas?

Jürgen Fischer: Zunächst wären da natürlich die Besucherzahlen. Das Ruhrgebiet ist ja nicht die klassische Touristen-Destination, doch seit 2010 haben sich die Besucherzahlen bei uns verdoppelt. Es gab Hotelneubauten, die Kaufkraft wuchs ganz erheblich. Das sind überzeugende Zahlen. Dazu kommt der ideelle Bereich in der Kultur- und Kreativwirtschaft - mittlerweile ist es Standard, dass man auch über Städtegrenzen zusammenarbeitet. Ein Beispiel sind die RuhrKunstMuseen, insgesamt 21 Häuser in 18 Städten. Sie haben das erste Mal im Jahr 2010 zusammengearbeitet. Seitdem gibt es ein gemeinsames Marketing und eine gemeinsame Museumspädagogik. Dadurch wird die Zielgruppe natürlich größer. Gleiches gilt für das Theater mit dem Kulturnetzwerk Ruhr Bühnen, die nach wie vor zusammenarbeiten und die neugeschaffene RuhrKulturCard. Die ganze Region als eine große Stadt zu denken, das ist durch die Zeit als Kulturhauptstadt gelernt worden.

Was würden Sie heute anders machen und was haben Sie für Tipps an die beiden Bewerber aus Niedersachsen, Hannover und Hildesheim?

Fischer: Da wäre zunächst der Blick auf die verkehrliche Situation, auf die Mobilität. Es gab hier zwar einige Sonderregelungen, aber die wurden nach der Zeit als Kulturhauptstadt wieder abgebaut. Das war aus meiner Sicht zu wenig nachhaltig. Empfehlen würde ich den Bewerbern, das eigene Profil herauszustellen und nicht so sehr auf andere zu gucken. Der Fokus auf Eigenheiten, die man hat, verleiht der Bewerbung Glaubwürdigkeit. Ganz wichtig ist meiner Meinung nach, in die Breite der Stadtgesellschaft zu denken und nicht nur die anzusprechen, die an Kultur interessiert sind. Wir haben das etwa mit der Sperrung der Autobahn 40 geschafft.

Das müssen Sie etwas näher erläutern

Fischer: Diese Straße ist so etwas wie eine soziale Grenzlinie im Ruhrgebiet, ein Mythos, jeder kennt diese Autobahn. Sie war für einen Tag komplett gesperrt, es wurden Tische aufgebaut, und wir haben die Menschen aufgefordert, zu zeigen, was ihre Kultur ausmacht - sei es als Stehgeiger, Skatverein oder Kinderhospiz. Dazu war die Straße für Radfahrer freigegeben. Da ließ sich erahnen, wie es wäre, wenn nicht 100.000 Autos am Tag dort fahren. Ein zweites Beispiel war eine Aktion, bei der wir die alte Bergbau-Topografie sichtbar gemacht haben. Es wurden große gelbe Ballone an den ehemaligen Bergbau-Stätten gehisst, um zu zeigen, wo und wie die Region sich verändert hat. Was ist aus diesen Orten geworden? Das haben wir aber nicht von einer Agentur machen lassen, sondern über Menschen vor Ort organisiert. Es war eine große Gemeinschaftsaktion in der Region. Unter den Ballonen haben etwa 1.100 Veranstaltungen aus Eigeninitiative stattgefunden. Das sind zwei Beispiele, wie wir versucht haben, die Breite der Stadtgesellschaft zu erreichen. Ich denke, eine reine Bewerbung der Offiziellen einer Stadt hat keine Chance.

Wo sehen Sie Vor- und Nachteile einer gemeinsamen Bewerbung wie es die RUHR.2010 vorgemacht hat? Wäre das nicht auch ein aussichtsreiches Modell für die Städte Hannover und Hildesheim gewesen?

Fischer: Bei uns im Ruhrgebiet ist das ja organisch gewachsen. Diese 43 Städte, das Ruhrgebiet, diese Idee gibt es seit 1920. Das ist nicht aus dem Bauch heraus entstanden. Es gibt hier ein Regionalparlament, wir schwanken immer wieder zwischen Kooperation und Eigensinn. Ein Zusammengehen nur im Hinblick auf die Bewerbung im Sinne von "Machen wir das mal" hat meiner Meinung nach keine Chance. Wenn das nur symbolisch ist oder reine Rhetorik, wird das die Jury nicht überzeugen. Hier wäre mit Blick auf Hannover und Hildesheim höchstens die Idee eines längerfristigen Zusammenwachsens im Sinne einer Metropolregion aussichtsreich gewesen, denke ich.

Ein Problem der RUHR.2010 war die Finanzierungslücke durch ausbleibende Gelder von Sponsoren...

Fischer: Wir hatten in unserer Bewerbung ein Budget von 64 Millionen Euro angekündigt, am Ende waren es weit über 80 Millionen Euro. Da kann man nicht von einer Finanzierungslücke sprechen, glaube ich. Aber es stimmt, wir hatten zwischendurch Probleme und hätten zwei große Projekte gerne noch gemacht. Einmal die "Zweite Stadt", das Modell eines Zollvereins unter Tage, sowie ein großes interreligiöses Projekt. Das konnten wir nicht realisieren. Trotzdem war die einhellige Meinung in Politik und bei den Unternehmen, dass sich die RUHR.2010 auch finanziell gelohnt hat. Nach einer Rechnung des Landes Nordrhein-Westfalen sind dadurch insgesamt 500 Millionen Euro in die Region gelenkt worden. Die EU gab übrigens ein eher symbolisches Fördergeld in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Aber es gab Bundesmittel und Landesmittel, etwa für Umbauten und die Infrastruktur. Dazu die bereits genannten Besucherzahlen mit erheblichen Effekten auf Gastronomie und Einzelhandel.

Wie könnten Hannover oder Hildesheim eine ähnliche Situation vermeiden?

Fischer: Ich bin sicher, dass es in Hannover und auch Hildesheim genug potenzielle Sponsoren gibt. Aus meiner Sicht ist es wichtig, die Unternehmen von Anfang an einzubeziehen und nicht erst, wenn das Konzept entwickelt ist. Bei uns saß die Wirtschaft von Anfang an immer mit am Tisch und das hat sich an keinem Punkt als nachteilig erwiesen.

