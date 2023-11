Stand: 17.11.2023 12:07 Uhr Kulturevent: Künstler und Publikum wandern durch Hamelner City

Hameln bietet am Wochenende ein ungewöhnliches Konzerterlebnis an zwei Schauplätzen. Das preisgekrönte "Hamelner Requiem" beginnt im Theater und endet in der Marktkirche. Den Weg dazwischen legen Künstler und Publikum zu Fuß zurück. Dieser wird mit Lampions gekennzeichnet, dazu werden Kirchenglocken läuten. Das "Hamelner Requiem" hat Kreiskantor Stefan Vanselow als Gesamtkunstwerk angelegt: Neben einem Chor und zwei Orchestern, die Musik von Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart präsentieren, ist auch eine Fotoausstellung zu sehen. Zudem ist mitten in der Marktkirche eine Bühne aufgebaut, auf der eine Ballett-Choreografie aufgeführt wird. Insgesamt sind rund 150 Künstlerinnen und Künstler beteiligt. Das Requiem beginnt am Sonnabend um 18 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr im Hamelner Theater.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min