Stand: 20.09.2023 17:26 Uhr Küchenbrand in Hannover - Feuerwehr rettet drei Katzen

Einsatzkräfte haben am Mittwoch bei einem Brand in Hannover drei Katzen das Leben gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Rauchwarnmelder in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Linden-Süd Alarm ausgelöst. Vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass es sich um einen Küchenbrand im ersten Obergeschoss handelte. Nachdem das Feuer gelöscht war, entdeckten die Feuerwehrleute in die Wohnung drei Katzen. Die Tiere seien vom Tierrettungswagen der Feuerwehr Hannover mit Sauerstoff versorgt und anschließend in die Tiermedizinische Hochschule transportiert worden, hieß es. Menschen kamen demnach bei dem Feuer nicht zu Schaden. Brandursache und Schadenshöhe waren am Mittwoch noch unklar.

