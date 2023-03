Stand: 14.03.2023 10:01 Uhr "Krümelkids" Bad Münder: Gericht bittet zum Ortstermin

Im Streit um die private Kindertagespflege "Krümelkids" in Bad Münder machen sich am Dienstag Mitarbeitende des Verwaltungsgerichts Hannover selbst ein Bild von der Lage vor Ort. Nach Angaben eines Gerichtssprechers begutachten sie zunächst bei einem Ortstermin die Räume der Kindertagesstätte und verhandeln im Anschluss im nahegelegenen Martin-Schmidt-Saal in Bad Münder über die Klage. Die Betreiberin der "Krümelkids" hatte gegen den Landkreis Hameln-Pyrmont geklagt. Dieser hatte Anfang Februar die Kita geschlossen, weil das Jugendamt das Kindeswohl gefährdet sah. In der Kita soll nicht qualifiziertes Personal gearbeitet haben - unter anderem eine Minderjährige. Zudem sei der Brandschutz nicht beachtet worden, so der Landkreis.

