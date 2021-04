Kritik an geplanter Doppelspitze für Flughafen Hannover Stand: 13.04.2021 14:40 Uhr Der Flughafen soll einen zusätzlichen Geschäftsführerposten erhalten. Unpassend in Zeiten von coronabedingten Verlusten, findet der Bund der Steuerzahler - und hat Fragen.

Eigentlich wollte der Flughafen Hannover in Langenhagen im vergangenen Jahr einen neuen Passagier-Rekord aufstellen. Doch dann kam Corona und die Zahlen waren alles andere als rekordverdächtig. Ein Defizit von 43 Millionen Euro musste der Flughafen verkraften. Auch für dieses Jahr sieht es noch mau aus. Stellen werden abgebaut, Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Und mitten in dieser Krise soll nun offenbar eine neue Stelle in der Geschäftsführung geschaffen werden. Das sorgt für Kritik.

Kosten für zweite Geschäftsführung: Etwa 250.000 Euro

Genau jetzt eine Doppelspitze bei der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH einführen zu wollen, das sei sehr unpassend, sagt Jan Vermöhlen vom Bund der Steuerzahler. Denn auch in diesem Jahr wird der Flughafen Hannover coronabedingt eher Verluste als Gewinne machen. Gleichzeitig muss der Flughafen sparen. Doch ein neuer Posten in der Geschäftsführung würde vermutlich eine Viertelmillion Euro im Jahr kosten. Der Bund der Steuerzahler möchte nun Antworten von den Gesellschaftern haben. Unter anderem, wie sich die Zahl der Beschäftigten am Flughafen in diesem Jahr entwickelt, sagt Jan Vermöhlen: "Da hätten wir ganz gerne weitere Informationen über die Pläne. Und wir möchten wissen, ob dauerhaft dazugekommene Aufgaben es nötig machen, einen neuen Geschäftsführerposten einzuführen. Und ob es nicht möglich wäre, solche Aufgaben auch auf Führungskräfte unterhalb der Führungsebene abzugeben, die schon beim Flughafen arbeiten.

Noch keine Reaktion von Stadt und Land

Dem Bund der Steuerzahler reicht das Argument nicht aus, dass es vor der Ära des jetzigen Geschäftsführers Hille bereits eine Doppelspitze gegeben hat. Eine Antwort auf die Fragen gab es von Seiten der Stadt Hannover und des Landes Niedersachsen als öffentliche Gesellschafter der Flughafen GmbH bisher noch nicht.

