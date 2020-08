Stand: 24.08.2020 16:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kritik an Flughafen-Testzentrum zurückgewiesen

Die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) und die Johanniter-Unfall-Hilfe weisen die Kritik an Abläufen im Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover zurück. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Man biete einen 24-Stunden-Betrieb an, das Personal könne nicht weiter aufgestockt werden, heißt es. Einige Betroffene hatten sich über lange Wartezeiten und Termine in der Nacht beschwert. Laut KVN könnten sie aber auch beim Hausarzt einen Termin für einen Corona-Test vereinbaren. Zudem hatte es einige Beschwerden über fehlerhafte Tests gegeben. Diese Tests hätten Hinweise auf eine Corona-Infektion geliefert, so die KVN, weil das Ergebnis aber nicht eindeutig gewesen sei, müssten sich die Personen erneut testen lassen. Das betreffe aber nur etwa zwei Prozent der Getesteten.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.08.2020 | 06:30 Uhr