Krisengipfel: Schweinehalter beraten sich mit Otte-Kinast Stand: 06.09.2021 07:49 Uhr Die Schweinehalter in Niedersachsen sprechen heute auf einem digitalen Treffen über die schwierige Lage ihrer Branche. Eingeladen hat Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).

Neben Verbänden, Schlachtbetrieben, Züchterinnen und Züchtern sowie Landwirtinnen und Landwirten sollen erstmals auch Vertretende des Handels an der Konferenz teilnehmen. Hintergrund des Treffen ist, dass die Branche mit niedrigen Preisen zu kämpfen hat. Nach Angaben vom Landvolk Niedersachsen wird pro Kilo Schwein derzeit 1,25 Euro gezahlt - zu wenig für viele der rund 5.300 schweinehaltenden Betriebe in Niedersachsen, Ein Preis von 1,80 Euro pro Kilo sei mindestens notwendig, um kostendeckend arbeiten zu können, hieß es.

Corona, Schweinepest - und Doppelmoral bei Discountern?

Als Auslöser für den Preisverfall gelten die Corona-Pandemie und die Afrikanische Schweinepest (ASP). Weil viele Veranstaltungen ausfallen, kauften Gastronomen weniger Fleisch ein, so das Ministerium. Auf der anderen Seite werde wegen der ASP viel weniger Fleisch exportiert. Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN) in Damme (Landkreis Vechta) macht allerdings auch den Handel für die Entwicklung mitverantwortlich. Insbesondere Discountern werfen sie Doppelmoral vor.

Videos 5 Min Preiskrise setzt Schweinebauern unter Druck Besonders das Billigfleisch aus dem Ausland macht den Schweinehaltern zu schaffen. (20.08.2021) 5 Min

Appell an Händler, Bauern und Bund

Erwartet wird, dass Otte-Kinast bei dem Treffen auch an das Engagement und Wohlwollen der Handelsketten und Landwirtinnen und Landwirte appellieren wird - und auch an den Bund: Denn nur dieser kann mit China, dem bislang so wichtigen Abnehmer für deutsches Schweinefleisch, über die Einfuhrbeschränkungen für Schweinefleisch verhandeln. China hatte sie wegen der Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland verhängt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.09.2021 | 08:00 Uhr