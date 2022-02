Stand: 04.02.2022 19:18 Uhr Kriminologen aus Hannover und Tübingen forschen an Femiziden

Eine Studie will die Hintergründe von Frauenmorden - sogenannten Femiziden - in Deutschland erforschen. Zu den Motiven solcher Taten zählten männliches Besitzdenken, patriarchalische Frauenverachtung, sexuelle Frustration sowie genereller Frauenhass, teilte das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) am Freitag in Hannover mit. Einzelfälle erregten große mediale Aufmerksamkeit, allerdings fehlten umfassende Daten zu Femiziden. Das dreijährige Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Partner ist das Institut für Kriminologie der Universität Tübingen (Baden-Württemberg). Ausgewertet werden sollen Akten aus Strafverfahren in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2017. In diesem Zeitraum gab es in den vier Bundesländern 352 Tötungen von Frauen. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen auch Vertreter von Polizei, Justiz und Opferschutzverbänden befragen.

