Stand: 18.10.2023 09:53 Uhr Krieg in Israel führt zu mehr Anrufen bei Telefonseelsorge

Immer mehr Menschen in der Region Hannover suchen wegen der militärischen Auseinandersetzung in Israel Hilfe bei der Telefonseelsorge. Man könne noch nicht sagen, wie sich das auswirke, sagt die Leiterin der Telefonseelsorge Hannover, Kerstin Häusler. Aber man gehe davon aus, dass sich das Thema erkennbar in der Statistik niederschlagen werde. Der Krieg sei oft gar nicht der unmittelbare Grund für die Anrufe: "Aber derartige Krisen und Katastrophen können die innere Bedrängnis noch verschärfen, buchstäblich der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt“, so Häusler. Die Telefonseelsorge ist durchgehend telefonisch erreichbar unter den kostenlosen Telefonnummern (0800)111 01 11 und (0800) 111 02 22.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.10.2023 | 08:30 Uhr