Krieg, Frieden und Hoffnung: Foto-Studierende zeigen ihre Projekte Stand: 22.01.2025 15:40 Uhr Studierende der Hochschule Hannover präsentieren in einer Fotoausstellung in der Eisfabrik ihre Abschlussprojekte. Die Hochschule wird als eine der weltweit besten Lehrstätten für Fotografie gehandelt.

Unter Star-Fotografen finden sich immer wieder Absolventen des Studiengangs "Visual Journalism and Documentary Photography" in Hannover. In der aktuellen Ausstellung zeigen Absolventen des Bachelor-Studiengangs Situationen zwischen Krieg und Frieden, Flucht und Hoffnung sowie Glaube und Erinnerung. Mit ihren Fotos und Filmen äußern die Studierenden Gesellschaftskritik und hinterfragen die europäische Migrationspolitik, teilte die Hochschule mit.

Zwischen Spargel und Krieg

Die Fotografinnen und Fotografen zeigen ganz verschiedene Facetten: Die Leidensgeschichten Geflüchteter, den Alltag auf einer Intensivstation oder die deutsche Brotkultur. Sie gehen auch der Frage nach, welche Bedeutung Spargel für die Gesellschaft hat. Dabei porträtieren sie Menschen in ihrem natürlichen Umfeld. Insgesamt zeigen 15 Absolventen ihre Werke, die eine Mischung aus Foto, Film und Texten sind. Bis zum 2. Februar ist die Ausstellung in der GAF Galerie für Fotografie in der Eisfabrik in Hannover täglich von 12 bis 20 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

