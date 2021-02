Stand: 21.11.2019 08:47 Uhr Krebszentrum: MHH und UMG besiegeln Gründung

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) haben am Mittwochabend offiziell ein gemeinsames Krebsforschungszentrum gegründet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die beiden niedersächsischen Uni-Kliniken wollen Anfang Dezember bei der Deutschen Krebshilfe einen entsprechenden Antrag auf ein onkologisches Spitzenzentrum für Niedersachsen einreichen, bestätigte eine Sprecherin der MHH.

Bisher kein Forschungszentrum in Niedersachsen

Bundesweit gibt es bislang 13 dieser Spitzenzentren. Das auf Initiative der Deutschen Krebshilfe eingerichtete Netzwerk der onkologischen Einrichtungen bietet den Patienten Diagnose, Therapie und Nachsorge, aber auch psychologische Betreuung für Erkrankte und ihre Angehörigen. Die Krebshilfe will durch die Vernetzung der Zentren eine bessere und individuell zugeschnittene Behandlung ermöglichen. In Norddeutschland gibt es bis jetzt nur in Hamburg ein solches onkologisches Spitzenzentrum. Das gemeinsame Zentrum der UMG und der MHH soll Standorte in Göttingen und Hannover haben und wird vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium mit einer Million Euro gefördert.

