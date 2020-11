Stand: 29.11.2020 15:13 Uhr Vandalismus am Messebahnhof Laatzen: Eltern müssen zahlen

Die Eltern von zehn Jugendlichen müssen die Kosten eines Polizeieinsatzes zahlen. Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei hatten mehrere Jugendliche in den vergangenen Wochen immer wieder am Messebahnhof in Laatzen (Region Hannover) randaliert. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend habe dann unter anderem ein 16-Jähriger einen Böller gezündet und ein Fallrohr beschädigt, so der Sprecher. Drei weitere 15- bis 16-Jährige sollen zudem einen Süßwarenautomaten demoliert haben. Laut Bundespolizei war ein Teil der Jugendlichen zunächst zum Hauptbahnhof Hannover geflohen. Dort wurden sie gestellt. Insgesamt seien zehn Jugendliche in Gewahrsam genommen worden, hieß es. Die Eltern eines Jungen weigerten sich, ihren Sohn abzuholen. Gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen, dessen Eltern nicht erreichbar waren, wurde er dem Jugendamt übergeben.

