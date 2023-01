Stand: 20.01.2023 07:39 Uhr Krankenhaus-Station in Hannover wegen Zimmerbrand evakuiert

Wegen eines Zimmerbrandes ist am späten Donnerstagabend eine Station des Nordstadtkrankenhauses in Hannover evakuiert worden. 35 Patientinnen und Patienten seien in ein benachbartes Gebäude gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Seinen Angaben nach war der Brand aus bislang ungeklärter Ursache in einem Patientenzimmer der Augenklinik ausgebrochen. Es brannten eine Matratze, das Fenster und Teile der Einrichtung. Der Mann, der in dem Zimmer lag, wurde von Pflegekräfte in Sicherheit gebracht. Er wurde leicht verletzt. Die übrigen Patienten blieben unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.01.2023 | 08:30 Uhr