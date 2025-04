Stand: 07.04.2025 08:41 Uhr Krammarkt in Stadthagen: Schraube schlägt in Pizzabude ein

Auf dem Krammarkt in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist einem 13-jährigen Jungen eine zehn Zentimeter große Bolzenschraube aus der Hosentasche gerutscht, als er in einem Fahrgeschäft saß. Die Schraube schlug nach Informationen der Polizei am Freitagabend in die Scheibe eines gegenüberliegenden Pizzastandes ein. Die Scheibe sei zerbrochen. Verletzt wurde aber niemand. Viele Fahrgeschäfte weisen auf Jahrmärkten darauf hin, keine losen Gegenstände auf der Fahrt mitzunehmen. Denn diese könnten - wie bei dem Vorfall in Stadthagen - zu gefährlichen Geschossen werden.

