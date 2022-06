Stand: 20.06.2022 11:58 Uhr Krähender Hahn sorgt für Polizei-Einsatz in Hildesheim

In der Hildesheimer Südstadt hat ein Hahn am Wochenende Anwohner um den Schlaf gebracht - und für einen Polizei-Einsatz gesorgt. Das Tier war im Garten eines Mehrfamilienhauses unterwegs und hatte ab 3 Uhr morgens ständig gekräht. Polizei und Feuerwehr fingen den Hahn ein. Weil der Besitzer unbekannt ist, kam der Hahn zunächst in ei Tierheim. Die Polizei sucht nun nach dem Halter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2022 | 06:30 Uhr