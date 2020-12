Stand: 15.12.2020 08:49 Uhr Kostenlose FFP2-Masken: Drohen lange Schlangen in Apotheken?

In Deutschland bekommen Menschen über 60 Jahren und Vorerkrankte von heute an kostenlose FFP2-Schutzmasken. In einem ersten Schritt können sich die Berechtigten mit ihrem Personalausweis drei Masken in einer Apotheke abholen. Der Apothekerverband Niedersachsen rechnet damit, dass in Niedersachsen allein im Dezember etwa siebeneinhalb Millionen FFP2 benötigt werden. Die Apotheken befürchten einen Kundenansturm und lange Warteschlangen.

