Stand: 10.03.2021 12:30 Uhr Kostenexplosion bei Neubau von Misburger Familienbad

In Hannover bahnt sich Streit wegen der Kostenexplosion des Misburger Bads an. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, kommen die Fachleute aus der Verwaltung in der aktualisierten Kalkulation für Abriss und Neubau des maroden Bades auf knapp 33 Millionen Euro. Ursprünglich waren 16,5 Millionen Euro veranschlagt. Die CDU-Fraktion als Opposition im Stadtrat fordert nun die Verwaltung auf, die nahezu verdoppelten Kosten zu erklären.

Die neue Schwimmhalle ist als Familienbad mit Planschbecken, Sprungbrett sowie einem Wellnessbereich geplant und soll im November 2023 eröffnet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.03.2021 | 13:30 Uhr