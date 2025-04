Stand: 17.04.2025 08:33 Uhr Korruptionsaffäre: Staatsanwalt will vor Gericht aussagen

Im Prozess um Korruptionsvorwürfe will sich der angeklagte Staatsanwalt Yashar G. aus Hannover vor Gericht äußern. Der Prozess vor dem Landgericht Hannover beginnt am Mittwoch. Der 39-Jährige werde sich "vollumfänglich einlassen", so sein Anwalt. G. arbeitet in der Abteilung für Betäubungsmittel und soll eine international agierenden Drogenbande vor Razzien gewarnt und sie mit Informationen versorgt haben. "Die aktuellen Anklagevorwürfe werden von meinem Mandanten vollständig bestritten", sagte G.s Verteidiger am Donnerstag. Er gehe davon aus, dass sich die Vorwürfe nicht bestätigen werden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft G. 14 Fälle von besonders schwerer Bestechlichkeit, Verletzung des Dienstgeheimnisses und Strafvereitelung im Amt vor. Der 39-Jährige sitzt seit Oktober 2024 in Untersuchungshaft.

