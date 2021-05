Kooperationsvertrag für die Zukunft von Schloss Marienburg Stand: 06.05.2021 14:55 Uhr Um die Marienburg in der Region Hannover gab es zuletzt Streit innerhalb der Welfen-Familie. Nun wurde am Donnerstag den "Kooperationsvertrag Marienburg 2030" zur Zukunft des Schlosses unterzeichnet.

In dem Vertrag wird die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK), dem Land Niedersachsen, dem Landesmuseum Hannover und der Stiftung Schloss Marienburg geregelt. Ziel ist es, das Schloss Marienburg in Pattensen bis 2030 baulich instand zu setzen. Außerdem sollen die gesammelten Kulturgüter erschlossen und für Besucher zugänglich gemacht werden.

Stiftung soll Kulturerbe sichern

Der Stammsitz der Welfen ist baufällig. Erbprinz Ernst August hatte die marode Burg deshalb für einen symbolischen Euro an das Land Niedersachsen verkaufen wollen. Doch dieses Vorhaben scheiterte am massiven Widerstand seines Vaters Ernst August Senior. Anfang 2020 schließlich hatte Ernst August Junior das Schloss mit Inventar in die "Stiftung Schloss Marienburg" eingebracht. Das Landesmuseum Hannover erwarb mit Unterstützung weiterer Institutionen die 143 wichtigsten Gemälde, um sie weiterhin auf der Marienburg zu präsentieren.

Inventarliste der Marienburg umfasst 1.800 Posten

Um den Schatz für die Öffentlichkeit zu erschließen und die Zukunft zu bewahren, werden künftig HAWK-Studierende die Kulturgüter erfassen, untersuchen und geeignete Restaurierungsmethoden prüfen. Dabei geht es um mehr als 140 Gemälde sowie antike Möbel, alte Bücher und historische Gewänder. Die Inventarliste umfasst laut dem niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur insgesamt rund 1.800 Posten. Ernst August Junior betont den Wert für die Öffentlichkeit: "Es ist großartig, dass auf diese Weise das reiche Kulturerbe erschlossen werden kann, das die gemeinsam mit Land und Bund ermöglichte Stiftung für die Allgemeinheit bewahrt."

HAWK-Studierende waren bereits auf der Marienburg

Minister Björn Thümler (CDU) zeigte sich ebenfalls begeistert: "Die Studierenden finden hier ein Eldorado für ihre praktische Ausbildung." HAWK-Präsident Marc Hudy ergänzte: "Unsere Studierenden der Konservierung und Restaurierung sichten und sichern diesen einzigartigen Kulturschatz - begleitet von Professorinnen und Professoren, die auf Holzobjekte, Gemälde, Möbel, Schriftgut, Bücher, Steinobjekte, Denkmalpflege oder Bauforschung spezialisiert und international ausgewiesen sind." Erste Gruppen von Studierenden seien bereits vor Ort gewesen.

Das im neugotischen Stil erbaute Höhenschloss Marienburg wurde von Königin Marie - der Urururgroßmutter von Ernst August Erbprinz von Hannover - und ihrem Mann König Georg V. von Hannover konzipiert und entstand zwischen 1858 und 1867.

