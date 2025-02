Stand: 18.02.2025 14:30 Uhr Konzerte und Aktionen: UNESCO-Welterbetag 2025 in Hildesheim

Der bundesweite UNESCO-Welterbetag findet in diesem Jahr in Hildesheim statt. Die beiden Welterbestätten Mariendom und St. Michaeliskirche begrüßen am 1. Juni Besucherinnen und Besucher zu Konzerten, Führungen, Diskussionen und Mitmachaktionen. Das teilte die Stadt Hildesheim am Dienstag mit. Demnach laden das Bistum Hildesheim und das Dommuseum auch schon am 30. Mai dazu ein, sich auf dem Hof des Mariendoms auf die Feierlichkeiten einzustimmen. Der Dom und die St. Michaeliskirche sind seit 40 Jahren in der Welterbe-Liste vertreten.

