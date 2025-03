Stand: 21.03.2025 09:50 Uhr Konvois der Bundeswehr: Fahrzeugkolonnen auf A2 und A7 unterwegs

Die Bundeswehr fährt wieder mit zahlreichen Konvois durch Niedersachsen. Betroffen sind nach Angaben der Bundeswehr am Freitag unter anderem die A2 und die A7, aber auch Bundesstraßen vor allem im Großraum Hannover. Die Kolonnen kommen unter anderem aus Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die Bundeswehr teilte mit, dass die Fahrzeuge in einer Kaserne in Hannover-Vahrenwald eine Pause machen, bevor es weiter geht in Richtung der Truppenübungsplätze Munster (Heidekreis) und Bergen (Landkreis Celle). Insgesamt sind rund 320 Bundeswehrfahrzeuge unterwegs. In den kommenden Wochen hält die Bundeswehr ein Manöver auf den Truppenübungsplätzen ab, das man auch im öffentlichen Raum bemerken wird. In den Kreisen Celle und Nienburg, im Heidekreis und im Bereich Neustadt in der Region Hannover wird die Truppe unterwegs sein. An dem Manöver sind bis zu 750 Soldatinnen und Soldaten beteiligt.

Weitere Informationen Niederländische Militärkonvois fahren durch Niedersachsen Die Fahrzeuge sind am Freitag im Zuge einer Übung unterwegs. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, Abstand zu halten. mehr Britische Militärkonvois fahren durch Niedersachsen Am Wochenende werden Hunderte Fahrzeuge zu einer Übung nach Tschechien fahren. Ihr Weg führt durch Niedersachsen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.03.2025 | 06:30 Uhr