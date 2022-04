Kontrollen an "Car-Freitag": Erneut getunte Autos stillgelegt Stand: 16.04.2022 10:21 Uhr Am "Car-Freitag", dem traditionellen Treffen der Autotuner, hat die Polizei in Niedersachsen vielerorts kontrolliert. Allein in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta legten die Beamten 17 Autos still.

Die Betriebserlaubnis sei wegen unzulässiger Umbauten erloschen, hieß es von den örtlichen Polizeidienststellen. Erst wenn die Mängel behoben seien, dürften die Autos wieder gefahren werden. Zwei Autofahrer sollen zudem unter dem Einfluss von Rauschmitteln gefahren sein, ihnen wurden Blutproben entnommen. Außerdem gab es weitere Verstöße etwa gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Insgesamt wurden in der Region 52 Fahrzeuge kontrolliert.

Keine besonderen Vorkommnisse in Bremen

Im Landkreis Ammerland und in Oldenburg seien 25 Fahrzeuge und deren Fahrer kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Unter anderem leitete sie Verfahren gegen zwei Fahrer ein, die unnötigen Lärm verursacht haben sollen. Das Aufkommen am "Car-Freitag" sei insgesamt aber überschaubar gewesen. Aus der Region Hannover und Bremen gibt es bislang noch keine Berichte über die Ergebnisse der zuvor angekündigten Kontrollen. Besondere Vorkommnisse habe es jedoch nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei in Bremen.

