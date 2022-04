Kontrollen an "Car-Freitag": Dutzende getunte Autos stillgelegt Stand: 16.04.2022 12:06 Uhr Am "Car-Freitag", dem traditionellen Treffen der Autotuner, hat die Polizei in Niedersachsen vielerorts kontrolliert. In zahlreichen Fällen legten die Beamten Autos wegen illegaler Umbauten still.

In Hildesheim überprüfte die Polizei eigenen Angaben zufolge 75 Fahrzeuge, 15 davon wurden in einer Polizeiwerkstatt intensiver untersucht. Als Unterstützung waren außerdem drei Gutachter vor Ort. Bei den Kontrollen seien Verstöße in einem mittleren zweistelligen Bereich festgestellt worden, hieß es. In 16 Fällen lag wegen "bauartbedingter Veränderungen" ein Erlöschen der Betriebserlaubnis vor. Darüber hinaus wurden zwei Straftaten festgestellt, hierbei handelte es sich um Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In zwei Fällen wurden die kontrollierten Fahrzeuge sichergestellt.

In Cloppenburg und Vechta wurden 52 Autos kontrolliert

In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta legten die Beamten 17 Autos still. Die Betriebserlaubnis sei wegen unzulässiger Umbauten erloschen, hieß es von den örtlichen Polizeidienststellen. Erst wenn die Mängel behoben seien, dürften die Autos wieder gefahren werden. Zwei Autofahrer sollen zudem unter dem Einfluss von Rauschmitteln gefahren sein, ihnen wurden Blutproben entnommen. Außerdem gab es weitere Verstöße etwa gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Insgesamt wurden in der Region 52 Fahrzeuge kontrolliert.

Tausend Teilnehmer bei Autotuner-Treffen in Leer

Im Landkreis Ammerland und in Oldenburg seien 25 Fahrzeuge und deren Fahrer kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Unter anderem leiteten die Beamten Verfahren gegen zwei Fahrer ein, die unnötigen Lärm verursacht haben sollen. Das Aufkommen am "Car-Freitag" sei insgesamt aber überschaubar gewesen. In Leer kontrollierte die Polizei 70 Fahrzeuge. 55 Personen bekamen eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, gegen zwei Personen wurden Strafanzeigen wegen fehlender Pflichtversicherung gefertigt, so die Polizei. Gegen 20 Uhr hätten die Beamten die Veranstaltung aufgelöst, da es vermehrt zu Ruhestörungen und riskanten Fahrmanövern gekommen sei, hieß es. Insgesamt zählte die Polizei am Emspark etwa 500 Fahrzeuge und 1.000 Teilnehmer.

B216: Ford Mustang auf 700 PS hochgetunt

Im Nordosten von Niedersachsen haben Einsatzkräfte der Arbeitsgruppe "Poser" in Dannenberg, Lüchow und Uelzen in den Nachmittags- und Abendstunden den Verkehr ebenfalls mit dem Schwerpunkt "Verkehrsverstöße und Tuning" kontrolliert. Bei 15 Fahrzeugen wurden den Angaben zufolge entsprechende bauartliche Veränderungen festgestellt, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge haben. In zwei Fällen musste die direkte Weiterfahrt untersagt werden. Auffällig war vor allem ein Ford Mustang: Sein Fahrer hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B216 um bis zu 90 Stundenkilometer überschritten. Das Auto war auf 700 PS hochgetunt. Insgesamt kontrollierten die Beamten 52 "szenetypische" Fahrzeuge, hieß es weiter. Grundsätzlich sei das Verkehrsaufkommen der Autotuner aber eher ruhig geblieben, da sich Teile der ansässigen Szene dem jährlichen Treffen im Bereich Hamburg-Allermöhe angeschlossen hätten.

Aus der Region Hannover und Bremen gibt es bislang noch keine Berichte über die Ergebnisse der zuvor angekündigten Kontrollen. Besondere Vorkommnisse habe es jedoch nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei in Bremen.

